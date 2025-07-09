Российского баскетболиста арестовали за вымогательство

Российский баскетболист Даниил Касаткин, в минувшем сезоне выступавший за клуб Единой лиги ВТБ МБА, был арестован французской полицией по запросу США. Задержание случилось еще 21 июня в парижском аэропорту, но известно о нем стало только сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Касаткин (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Даниил Касаткин (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Американцы подозревают 26-летнего россиянина в причастности к киберпреступлениям, сообщает AFP, со ссылкой на информацию со слушаний в Париже, на которых было решено оставить баскетболиста под стражей. Сам спортсмен обвинения отрицает. В частности, утверждается, что он был участником группы, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Роль Касаткина, якобы, сводилась к ведению переговоров с жертвами о выкупе. Утверждается, что жертвами злоумышленников, действовавших с 2020 по 2022 годы, стали более 900 учреждений в США, включая два федеральных.

Сам спортсмен все обвинения отрицает. По словам его адвоката Фредерика Бело «купил подержанный компьютер», который мог быть «взломан» либо продан баскетболисту злоумышленниками, чтобы действовать «под прикрытием». Адвокат безуспешно ходатайствовал об освобождении своего подзащитного под залог, отметив, что условия содержания под стражей влияют на физическую форму баскетболиста и могут сказаться на его дальнейшей карьере, указывает агентство.

Арнольд Кабанов