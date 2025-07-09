В Волгограде миллиардер судится с мэрией из-за земли под торговым центром

Бизнесмен Александр Малашкин подал в суд на мэрию Волгограда. Иск касается земельного участка под торговым центром «Диамант на Комсомольской» на ул. Комсомольской, 3, который миллиардер приобрел в апреле 2022 года. После покупки в центре начались ремонтные работы, и открылся ресторан «Сыроварня». Однако обещанный ТЦ еще не открыт.

По данным Росреестра, площадь земельного участка под ТЦ составляет 3,16 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — для эксплуатации административного здания. Кадастровая стоимость участка — 23,6 млн руб. (удельный показатель — 7,5 тыс. руб. за кв. м).

В суде господин Малашкин оспаривает отказ департамента муниципального имущества от 17 января 2025 года в разрешении передачи земли в собственность без торгов. Предприниматель требует признать это распоряжение недействительным и обязать чиновников подписать договор купли-продажи в течение 30 дней после решения суда. Дата заседания пока не назначена.

Планы Александра Малашкина по преобразованию ТЦ поддержали жители Волгограда, особенно проект гастрономического дворика. Волгоградцы надеются, что здание, не вписывающееся в архитектуру района, будет изменено. Однако из-за судебных разбирательств реализация этих планов остается под вопросом.

Александр Малашкин зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в марте 2000 года. С 2014 года является руководителем волгоградского ООО «Палом». Основной вид деятельности фирмы — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Прибыль юрлица на конец 2024 года составила 192 млн руб. Кроме того, господин Малашкин является владельцем еще 13 организаций, среди которых ООО «Дубровский». Компания управляет парк-клубом «Дубровский» (также место известно как база отдыха «Латекс») в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Также бизнесмену принадлежат ООО «Воды Придонья» и ООО «Завод „Горная поляна“» (производство безалкогольных напитков), ООО «Небо» (ресторан кавказской кухни «Чайка» на Набережной 62-й Армии, 6), ООО «Вилла» (ресторан «Вилла Капри» на ул. Комсомольской, 2а) и другие. Выручка предпринимателя по итогам 2024 года составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 592 млн руб., стоимость долей — 1,6 млрд руб.

Нина Шевченко