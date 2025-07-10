Cyberia Nova выпустит в ноябре продолжение «Смуты»

Новосибирская студия Cyberia Nova выпустит новую игру «Земский собор» — логическое продолжение исторического экшена «Смута». Об этом «Ъ» рассказал представитель компании. Первоначально проект задумывался как DLC, но разработчики расширили его до самостоятельной игры. Релиз запланирован на 4 ноября 2025 года в магазине VK Play.

Действие игры разворачивается после Смутного времени: игроки выступят в роли казака Кирши, соратника Юрия Милославского. Разработчики переработали механики, добавили новую систему перемещения и интерактивные элементы, отказавшись от RPG-составляющей в пользу чистого action-adventure.

Стоимость проекта не раскрывается, но владельцы «Смуты» получат «Земский собор» бесплатно. По данным «Ъ», бюджет разработки оценивается в 280 млн руб. Предыдущая игра студии, выпущенная при поддержке ИРИ, продалась тиражом 200 млн копий.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Смутная» перспектива»