«Смутная» перспектива

Новосибирский разработчик Cyberia Nova выпустит новый проект — «Земский собор», который станет продолжением «Смуты». По данным “Ъ”, вначале игра должна была выйти в качестве дополнения к основному продукту, однако впоследствии компания решила выпустить ее в полноценном формате. Видеоигры становятся все более эффективным инструментом «мягкой силы», продвигающей культурный код и национальные ценности, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cyberia Nova Фото: Cyberia Nova

Российский разработчик видеоигр Cyberia Nova (ранее Cyberia Limited, ООО «Сайбериа Нова») выпустит новую игру — «Земский собор», рассказал “Ъ” представитель компании. Сама игра будет основана на событиях, развернувшихся после Смутного времени. Пользователи будут «проходить» ее от лица главного героя — казака Кирши, соратника Юрия Милославского.

«Изначально предполагалось, что проект будет дополнением (DLC) к основной "Смуте", но впоследствии было решено создать полноценный продукт»,— уточнил собеседник “Ъ” в одной из студий разработки. В Cyberia Nova заверяют, что в новой игре переосмыслены основные механики, внедрена новая система мирного и боевого передвижения главного героя и NPC (неигровых персонажей), а также добавлены новые сюжетные элементы и интерактивные возможности.

Стоимость игры для пользователей будет объявлена позднее, однако купившие «Смуту» до релиза «Земского собора» смогут получить последний продукт бесплатно. Релиз состоится 4 ноября 2025 года на VK Play.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сайбериа Нова» учреждено в 2015 году в Новосибирске, 70% принадлежат Эльмире Холодовой, по 10% у Алексея Копцева (гендиректор), Евгения Русака и Тимофея Шевякова. Выручка ООО в прошлом году составила 254,1 млн руб. при чистой прибыли 31,6 млн руб. По собственным данным, Cyberia Nova специализировалась на заказной разработке для зарубежных партнеров на движке (средство разработки) американской Unity.

Основная аудитория, на которую рассчитывают в студии при запуске нового проекта,— игроки от 18 до 40 лет. Как и прошлый проект студии, «Земский собор» разработан на движке Unreal Engine 5 (Epic Games). В новом проекте разработчики решили отказаться от элементов RPG (role playing game), а сосредоточиться исключительно на жанре приключенческого экшена (Action-Adventure).

В компании не раскрывают стоимость разработки игры: «Проект финансировался преимущественно на средства от продажи предыдущей игры и привлеченные инвестиции». Собеседник “Ъ”, знакомый с деталями продукта, оценивает стоимость разработки в 280 млн руб. На разработку первой части — «Смута» — Институт развития интернета выделил суммарно около 490 млн руб., сообщал в 2023 году РБК. Первый транш составил 260 млн руб., был получен разработчиками игры в 2022 году (см. “Ъ” от 23 мая 2022 года). Однако, как отмечали собеседники “Ъ” на видеоигровом рынке, на этапе релиза проект был «технически недоделанным» (см. “Ъ” от 19 июля 2024 года). Всего на август 2024 года было продано 200 млн копий «Смуты», по собственным данным компании. Из них 70 млн — на Западе.

Опрошенные “Ъ” разработчики полагают, что команда уже доработала игровые механики проекта, а также поняла «свои слабые стороны»: «Скорее всего, это и стало причиной отказаться от RPG. Главный риск — как бы проект окончательно не превратился в симулятор ходьбы».

В целом участники видеоигрового рынка позитивно оценивают перспективы продукта. «На VK Play мы видим, как формируется новая линейка российских тайтлов — зрелых по содержанию, оригинальных по форме»,— говорит гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (включает VK Play, Astrum Entertainment, United Games) Александр Михеев. Он отмечает, что «все больше команд обращаются к российской истории как к источнику драматургии, образов и смыслов».

«Сейчас власти особенно уделяют внимание так называемым национальным играм, которые должны нести нужный им посыл»,— напоминает собеседник “Ъ” в одной из крупных студий. Так в России пытаются повторить схему, которая уже давно действует в той же Южной Корее: игры — это элемент «мягкой силы», культурного кода и национальных ценностей, добавляет он.

Юлия Юрасова