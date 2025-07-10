Обналички хватило на 15 лет

От условных сроков до 15 лет колонии строгого режима получили почти полтора десятка участников организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью. За 12 лет они успели обналичить более 15,5 млрд руб., заработав на этом почти 240 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Перовский суд Москвы огласил приговор в отношении 14 членов организованного преступного сообщества (ОПС). В зависимости от роли каждого они признаны виновными в создании ОПС и участии в нем, незаконной банковской деятельности, а также неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 и 2 ст. 210, ч. 2 ст. 172 и ст. 187 УК РФ). Несмотря на солидный объем материалов дела — более 250 томов — и большое количество подсудимых, председательствующая судья Мария Смирнова провела процесс менее чем за полтора года. При этом стоит учесть, что она трижды возвращала материалы в прокуратуру для устранения нарушений норм УПК. В итоге вину всех подсудимых она сочла полностью доказанной.

Максимальное наказание — 15 лет колонии строгого режима — суд назначил организатору криминальной схемы предпринимателю Максиму Антипову, фирма которого занимается животноводством в Калужской области.

Остальные участники преступного сообщества получили от небольших условных сроков до 13 лет 6 месяцев колонии общего режима.

По данным “Ъ”, большинство осужденных намерены обжаловать приговор. Адвокат Дмитрий Рагулин, защищавший Ларису Трофимчик, отвечавшую в ОПС за бухучет и получившую 7 лет 10 месяцев условно, заявил “Ъ”, что ни в ходе следствия, ни во время судебного разбирательства доказательств якобы совершенных ею, как, впрочем, и другими фигурантами, преступлений представлено не было. «Приговор считаю незаконным и необоснованным, поскольку в действиях моей подзащитной отсутствует состав преступления, а квалификация следствием и судом ее деяний не имеет ничего общего с действительными обстоятельствами произошедшего. В связи с этим защита намерена добиваться полного оправдания Ларисы Трофимчик»,— заявил “Ъ” господин Рагулин.

По материалам дела, созданное Максимом Антиповым ОПС действовало с 2008 по 2019 год на территории Москвы и Московской области. Оно состояло из нескольких структурных подразделений, за каждое из которых отвечали его ближайшие помощники. Причем новыми членами ОПС пополнялось, как следует из материалов дела, фактически до момента разоблачения.

Некоторые его участники вскоре после задержания пошли на сотрудничество со следствием, заключив досудебные соглашения. Как уже рассказывал “Ъ”, первой в рамках этого дела в декабре 2023 года в особом порядке условный срок получила Наталья Фетисова, отвечавшая в ОПС в том числе за привлечение клиентов для обнальной площадки. Дело другой активной участницы этой группы, Елены Лачиной, было выделено в отдельное производство в связи с тяжелой болезнью, и в январе нынешнего года все тот же Перовский суд приговорил ее также к условному сроку.

Из материалов дела следует, что для незаконного обналичивания участники ОПС использовали счета почти 50 подконтрольных им ООО, открытые в десятках, в том числе крупных, банков.

В общей сложности за время существования площадки через нее, по подсчетам следствия, прошло почти 15,5 млрд руб., а ее владельцы заработали на обналичке почти 240 млн руб. За свои услуги, как установили полицейские, они брали от 1,5% комиссионных.

Олег Рубникович