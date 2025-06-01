Фермерский обнал в особо строгом размере

От 8 до 16 лет лишения свободы грозит 14 участникам организованного преступного сообщества (ОПС), которые в течение почти 12 лет занимались незаконным обналичиванием. За это время через их руки прошло более 15,5 млрд руб., а преступный доход, по подсчетам следствия, составил почти 240 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Перовском райсуде столицы начались прения сторон по делу ОПС, 14 участников которого обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности, а также неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 и 2 ст. 210, ч. 2 ст. 172 и ст. 187 УК РФ). По мнению выступившего первым гособвинителя, подсудимые в зависимости от роли каждого из них заслуживают наказания в виде лишения свободы на срок от 8 до 16 лет.

Максимальный срок прокурор запросил для предполагаемого организатора ОПС — предпринимателя Максима Антипова, фирма которого занимается животноводством в Калужской области.

Рассматривать это уголовное дело суд начал в марте 2024 года, но с тех пор трижды возвращал его в прокуратуру для устранения нарушений норм УПК. В последний раз это произошло в сентябре. Однако в тот раз надзорному органу в апелляции удалось добиться отмены решения суда первой инстанции.

В основу расследования были положены события, происходившие на территории Москвы и Московской области почти 12 лет. Столь длительный период деятельности этой группы следствие объясняет в том числе и высоким уровнем конспирации.

Как следует из материалов уголовного дела, ОПС было создано Максимом Антиповым в январе 2008 года и действовало вплоть до октября 2019 года, когда были задержаны 16 его наиболее активных участников, включая и самого организатора.

Как установили следователи УВД по Северо-Западному округу Москвы, сначала фермер Антипов привлек в ОПС четверых своих знакомых — Гридневу, Ковалеву, Прохорова и Лачину, которые стали руководителями четырех структурных подразделений. Все они, считают в полиции, обладали «необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельностью познаниями и опытом предпринимательской деятельности». Отметим, что дело в отношении обвиняемой Лачиной было выделено в связи с тяжелой болезнью в отдельное производство и в январе нынешнего года все тот же Перовский суд приговорил ее к условному сроку.

Первой же в рамках этого дела еще в декабре 2023 года в особом порядке и также условно была осуждена Наталья Фетисова, отвечавшая в ОПС в том числе за привлечение клиентов для обнальной площадки.

Впоследствии в каждое из четырех структурных подразделений этой организации влились еще более десятка человек. Например, участники второго структурного подразделения отвечали за заявки на обналичивание от юридических и физических лиц, занимались изготовлением поддельных распоряжений о переводе денег по фиктивным основаниям, зачисляли и снимали наличку, а также обеспечивали транзит безнала.

Для незаконного обналичивания, как было установлено в ходе расследования, участники ОПС использовали счета почти 50 подконтрольных им ООО, открытые в десятках, в том числе и крупных, банков. В общей сложности за время существования площадки через нее, по подсчетам следствия, прошло почти 15,5 млрд руб., а ее владельцы заработали на обналичивании почти 240 млн руб. За свои услуги, как говорится в материалах дела, они брали от 1,5% комиссионных.

Незаконные операции осуществлялись под видом оплаты различных товаров и оказания разнообразных услуг. Дистанционное банковское обслуживание желавших обналичить свои средства осуществлялось с использованием системы «банк—клиент» — электронные ключи позволяли предполагаемым махинаторам отдавать банкам обязательные для исполнения распоряжения по расчетам.

Договоры с клиентами об оказании услуг заключались в основном в устной форме, а выдача обналиченных средств происходила в Москве в арендуемых помещениях на Лужнецкой набережной и шоссе Энтузиастов.

На ближайших судебных заседаниях свою позицию выскажут сами обвиняемые и их адвокаты. Впрочем, отношение к итогам расследования они высказывали уже не раз, в том числе и на судебных заседаниях, после которых материалы возвращались в прокуратуру. По мнению адвокатов, в ходе расследования и судебного следствия не была доказаны виновность их клиентов не только в участии в ОПС, но и в незаконной банковской деятельности.

«Следствие не установило единого умысла моей подзащитной и других подсудимых на совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не выявлены совместная разработка, планирование и согласование общих действий между структурными подразделениями. Кроме того, отсутствовала единая общая касса для финансирования последних, а также другие характерные для ОПС признаки. Что же касается незаконной банковской деятельности, то исходя из выводов экспертизы, которая, кстати, носит вероятностный характер и, соответственно, не могла быть использована в качестве доказательства, сумма полученного дохода считалась от предпринимательской, а не банковской деятельности»,— заявил “Ъ” адвокат Дмитрий Рагулин, защищающий Ларису Трофимчик, которая, по версии следствия, входила в четвертое структурное подразделение и отвечала за бухгалтерскую документацию и начисление зарплаты номинальным руководителям фирм.

Олег Рубникович