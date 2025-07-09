Еврокомиссия предложила прекратить помощь Африке из-за потока мигрантов

Еврокомиссия намерена предложить сократить помощь беднейшим странам Африки, если их власти не будут препятствовать потокам мигрантов в Европу. Ведомство собирается представить инициативу в рамках семилетнего бюджетного плана, пишет Politico.

«Будет использован весь спектр соответствующих инструментов и необходимого давления в рамках гибкого стимулирующего подхода, включая, при необходимости, возможные изменения в распределении финансирования»,— указано в проекте бюджетного плана ЕС на 2028-2035 годы.

До этого ЕС не выставлял жестких условий для предоставления помощи, и подобный подход отражает ужесточение позиции Еврокомиссии в вопросах миграции, отмечает газета. Это связано с популярностью правых партий на прошлогодних выборах в Европарламент. Politico уточняет, что США и Великобритания используют схожие методы: они используют внешнюю помощь как рычаг давления. Предложение будет представлено 16 июля.