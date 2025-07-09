Экс-министра Воронежской области Геннадия Швыркова заключили под стражу

Центральный райсуд Воронежа по ходатайству следствия на месяц отправил в СИЗО бывшего министра предпринимательства, торговли и туризма области Геннадия Швыркова. Региональное управление ФСБ России подозревает 53-летнего экс-чиновника в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Швырков в зале суда

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ Геннадий Швырков в зале суда

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ

В УФСБ официально не сообщали о возбуждении дела, а заседание по избранию господину Швыркову меры пресечения проходило в закрытом режиме. Перед началом рассмотрения ходатайства представители следствия и прокуратуры заявили, что присутствие прессы может нарушить тайну следствия. Адвокат Алексей Азаров оставил решение этого вопроса на усмотрение суда. После этого судья удалила из зала корреспондента «Ъ».

Сотрудники УФСБ задержали господина Швыркова 8 июля. В этот же день правительство Воронежской области сообщило о его увольнении с поста министра, который он занимал почти год. По данным “Ъ”, экс-чиновнику вменяют в вину махинации с выплатами добровольцам, заключившим контракт для участия в специальной военной операции. Описанные в деле эпизоды могли происходить в период работы подозреваемого на посту главы администрации Семилукского района, которым он руководил в 2018–2024 годах.

После заседания Геннадий Швырков заявил, что рассчитывает на справедливость, и отказался от комментариев.

Сергей Толмачев, Воронеж