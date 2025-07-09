Emirates разрешит пассажирам оплачивать авиабилеты криптовалютой

Авиакомпания Emirates подписала предварительное соглашение с биржей Crypto.com о внедрении системы прямой оплаты билетов с помощью криптовалют. Ожидается, что такой способ оплаты начнет действовать уже в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба Emirates.

«Партнерство с Crypto.com для интеграции криптовалюты в нашу систему цифровых платежей отражает стремление Emirates удовлетворять меняющиеся предпочтения клиентов, а также привлекать более молодую, технически подкованную аудиторию, которая предпочитает цифровые валюты»,— заявил вице-президент и коммерческий директор авиакомпании Аднан Казим. В Crypto.com заявили, что соглашение с Emirates продвинет развитие индустрии цифровых валют.

Блокчейн-платформа TON запустила программу «золотых виз» в Объединенные Арабские Эмираты. Получить ВНЖ в стране на десять лет может любой человек, если вложит в криптовалюту Toncoin сумму в $100 тыс. на три года, а также заплатит комиссию в размере $35 тыс. В будущем программа может стать доступна и для держателей других криптовалют, считают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Криптоинвестиции окупаются ВНЖ».