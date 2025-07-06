Криптоинвестиции окупаются ВНЖ

Блокчейн-платформа TON запустила программу «золотых виз» в Объединенные Арабские Эмираты. На официальном сайте проекта сообщается, что любой человек сможет получить ВНЖ в стране на десять лет. Для этого надо вложить в криптовалюту Toncoin сумму в $100 тыс. на три года, а также заплатить комиссию в размере $35 тыс. Процесс оформления документов займет около семи недель, сама виза будет распространяться на супругов, детей и родителей заявителя. На фоне этих новостей курс Toncoin показал рост на 12%, превысив $3, следует из данных биржи Binance.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

В будущем программа «золотых виз» в Арабские Эмираты может стать доступна и для держателей других криптовалют, говорит партнер компании Digital & Analogue Partners Юрий Брисов. Но, по его словам, не все так оптимистично, как пытается представить платформа TON: «ОАЭ инвестируют сейчас и средства, и время, и законодательные инициативы в то, чтобы привлекать криптопредпринимателей. Они выступили инициатором этой программы по выдачи виз. Инициатива обсуждалась достаточно долго. Видимо, TON согласилась выступить техническим партнером, и я бы не стал говорить сейчас, что она эксклюзивно является провайдером "золотых виз" в ОАЭ. Та информация, которая появилась на сайте комьюнити, на мой взгляд, немножко излишне амбициозна.

Платформа, по сути, будет лишь обеспечивать фиксацию средств на счете в блокчейне для того, чтобы выполнить одно из условий получения визы. Стейкинг в эквиваленте $100 тыс. не гарантирует получение "золотой визы". Это действительно хорошее подспорье для криптопредпринимателей, но, скорее всего, будут предъявляться требования по раскрытию информации о себе и о своих средствах. Те предприниматели, которые не могли традиционным образом получить визу, вряд ли смогут получить ее, просто перечислив с анонимного кошелька свои токены.

Риск потерять все свои деньги через три года заморозки — это основное опасение. Только биткоин и Etherium, наверное, являются криптовалютами, в которые инвесторы вкладывают деньги долгосрочно. Все остальные очень волатильны, курс скачет фантастически. Toncoin не относится к надежным стабильным криптовалютам, интегрированным в классические финансы, поэтому, конечно, заморозить на какое-то продолжительный срок свои средства в ней — это очень большой риск».

Сейчас в ОАЭ доступна программа получения ВНЖ за инвестиции в недвижимость. Также заплатив $130-200 тыс., можно получить паспорт Вануату или Доминики. Вложения в криптовалюту — принципиально новый способ получения права на проживание в другой стране, говорит партнер компании BGP Litigation Сергей Гландин: «На уровне государства была пролоббирована инициатива выдавать долгосрочные визы тем, кто вложится в определенную криптовалюту. Подобного еще никогда в мире не было. Это решение суверенного государства, ОАЭ довольно открыты к таким предложениям. Посмотрим, как это будет работать.

Есть классические способы получения виз, а есть такой новый способ. Он рассчитан на более молодое поколение, которое открыто ко всему новому. Способы, в принципе, одинаковы: подается один и тот же комплект документов, их рассматривают. Вложения в Toncoin являются основанием, а не покупка недвижимости, вложение в какие-то государственные суверенные облигации».

После интеграции криптокошелька TON Wallet в мессенджере Telegram Toncoin вошел в топ-10 крупнейших криптовалют по капитализации.

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Никита Путятин