Шинный завод за 41,5 млрд рублей планируется построить на омской ОЭЗ «Авангард

Завод по производству шин планируется построить в Омске на территории особой экономической зоны АО «Авангард», которое входит в контур «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). Инвестиции в проект оцениваются в 41,5 млрд руб. Запуск производства ожидается в первом квартале 2028 года, сообщает минэкномразвития региона по итогам совещания замминистра экономического развития РФ Святослава Сорокина в ходе рабочей поездки в Омскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Мощности предприятия составят до 10,5 тыс. сверхкрупногабаритных шин в год. Они будут производиться для карьерной техники, самосвалов и тяжелых машин, которые задействованы в горнодобывающей отрасли.

Поставлять продукцию планируется в Кузбасс, а также регионы Дальнего Востока. «Около половины объема будет потребляться в собственном контуре УГМК, что обеспечивает гарантированный спрос», — говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июня стало известно, что к 2028 году на территории ОЭЗ «Авангард» планируется запуск промышленного технопарка«Электрон». Стоимость проекта составит около 1,8 млрд руб. Под его реализацию выделен земельный участок площадью 3,6 га. Ранее компания BFS (Москва) учредила в Омске дочернюю структуру ООО «Электрон», которая станет управляющей компанией технопарка.

Александра Стрелкова