Открытие инновационного технопарка «Электрон» в Омске планируется в 2028 году

Промышленный технопарк в сфере электронной промышленности «Электрон» на территории ОЭЗ «Авангард» в Омске планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. Общая стоимость проекта оценивается в 1,8 млрд руб. В настоящее время ведется подготовка проектной документации, сообщил заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В августе прошлого года стало известно, что московская компания BFS («Банковские и финансовые системы») учредила в Омске дочернюю структуру ООО «Электрон», которая, как уточнили в организации, станет управляющей компанией технопарка.

Площадь земельного участка, на котором разместится технопарк - 3,6 га, здесь будут размещены несколько корпусов с производственными цехами, административным блоком, центром совместного пользования научным и опытным оборудованием, конгресс-центр и т.д. Часть площадей займет BFS под выпуск комплектующих для банкоматов, криптобиокабин и других систем самообслуживания. Свободные площади предоставят резидентам из числа производителей радиоэлектронной продукции.

Лолита Белова