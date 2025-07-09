В Госдуме предложили новые наказания для мигрантов и их нанимателей

Группа депутатов Госдумы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) внесла в нижнюю палату два пакета поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП). Оба направлены на ужесточение миграционной политики.

Первый законопроект предусматривает введение в КоАП новой статьи 18.21 («Мелкое хулиганство, совершенное иностранным гражданином или лицом без гражданства»). Для этой категории лиц, согласно поправкам, штраф за нецензурную брань в общественных местах, приставание к гражданам или порчу чужого имущества составит 5–10 тыс. руб., тогда как россияне, согласно ст. 20.1 КоАП, платят за те же нарушения от 500 до 1 тыс. руб. А за распространение мигрантами информации, оскорбляющей человеческое достоинство или проявляющей неуважение к России и ее госсимволам, предлагается предусмотреть еще и выдворение из РФ.

В пояснительной записке приводится статистика Мосгорсуда, согласно которой в первой половине 2024 года число административных правонарушений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, выросло вдвое. Схожая тенденция, по данным СКР, прослеживается и с уголовными делами, которых за 2024 год стало больше на 18%. Поправки же должны послужить превентивной мерой, не допускающей начала «преступного пути» мигранта, надеются эсеры. «Высылать приезжих можно будет уже за мелкое хулиганство, не дожидаясь более тяжких преступлений с их стороны»,— пояснил в своем Telegram-канале председатель СРЗП Сергей Миронов.

Второй законопроект предполагает увеличение штрафов за нелегальное трудоустройство мигрантов (ст. 18.15 КоАП). По мнению СРЗП, они должны составлять от 25 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц (вместо нынешних 2000–5000 руб.), от 125 до 250 тыс. руб. для должностных лиц (сейчас — 25–50 тыс.) и от 500 тыс. до 1,6 млн — для юридических (вместо 200–800 тыс.).

Иван Кириакидис