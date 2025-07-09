«Фридрих Мерц недалек от истины»

Дипломатические меры исчерпаны: Фридрих Мерц усомнился в возможности мирного решения украинского конфликта. Выступая в Бундестаге, федеральный канцлер Германии обещал и дальше поддерживать Украину. Между тем 18-й пакет антироссийских санкций ЕС вновь забуксовал. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что дальнейшее ужесточение позиции Европы напрямую зависит от действий США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фридрих Мерц выступил в Бундестаге в рамках обсуждения государственного бюджета на следующий год. Федеральный канцлер Германии обещал и дальше поддерживать Украину, «несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых». Кроме того, он заявил о том, что дипломатические методы урегулирования конфликта исчерпаны. Правда, здесь нужно заметить, что перевести или интерпретировать эту фразу можно по-разному. Например, что это именно Мерц так думает, или что на сегодня все исчерпано, а завтра может быть и по-другому.

Но, как бы то ни было, задачей номер один для Германии на современном этапе является восстановление обороноспособности. Украина — часть этого большого проекта. Большинство стран Европы, как известно, поддерживает тезис о том, что Москва — это главная угроза для них, а Киев эту угрозу сдерживает, поэтому ему нужно помогать. Указанные выше ультраправые и ультралевые пытаются с этим спорить. В ответ их называют рукой Кремля. Следующий немаловажный вопрос — поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus. Канцлер Мерц по-прежнему не говорит ни да ни нет. Но до того, как возглавить правительство, он был за. А придя во власть, как этот часто бывает, попытался эту острую тему как минимум отложить на потом, сгладить. В этой связи стоит напомнить, что европейские союзники были последовательно против поставок любой, скажем так, серьезной военной техники, такой, например, как самолеты, танки или те же ракеты, однако в результате все это направлялось Украине. Подобное вполне может случиться и с Taurus.

Теперь относительно другого аспекта европейской политики применительно к России, 18-го пакета санкций: по замыслу Брюсселя, он должен стать беспрецедентно жестким. Однако принять его пока что не получается. В частности, Словакия опять против, хотя вчера вроде была за. Более того, Эстония достаточно неожиданно заявила, что присоединится к Роберту Фицо, если в документе не будет зафиксировано снижение потолка цен на российскую нефть. Ранее этот вопрос обсуждался, но был снят с повестки из-за протестов крупных судоходных стран, в частности, Мальты. США, со своей стороны, тоже не соглашались с этим решением.

Можно с уверенностью сказать, что дальнейшее поведение Старого Света целиком и полностью будет зависеть от позиции Америки.

Чем жестче риторика Дональда Трампа, тем больше вероятность поставок Taurus, дальнейшего ужесточения санкционного режима и иных антироссийских мер. На сегодня многое указывает, что именно так и случится. Мерц недалек от истины — шансов на дипломатическое решения украинского кризиса действительно совсем немного. Это видно, как говорится, невооруженным взглядом. Конечно, завтра все может измениться, но сегодня так отнюдь не кажется.

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Дмитрий Дризе