«Фридрих Мерц недалек от истины»
Дмитрий Дризе — о дальнейшей стратегии Европы
Дипломатические меры исчерпаны: Фридрих Мерц усомнился в возможности мирного решения украинского конфликта. Выступая в Бундестаге, федеральный канцлер Германии обещал и дальше поддерживать Украину. Между тем 18-й пакет антироссийских санкций ЕС вновь забуксовал. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что дальнейшее ужесточение позиции Европы напрямую зависит от действий США.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Фридрих Мерц выступил в Бундестаге в рамках обсуждения государственного бюджета на следующий год. Федеральный канцлер Германии обещал и дальше поддерживать Украину, «несмотря на сопротивление левых и пророссийских правых». Кроме того, он заявил о том, что дипломатические методы урегулирования конфликта исчерпаны. Правда, здесь нужно заметить, что перевести или интерпретировать эту фразу можно по-разному. Например, что это именно Мерц так думает, или что на сегодня все исчерпано, а завтра может быть и по-другому.
Но, как бы то ни было, задачей номер один для Германии на современном этапе является восстановление обороноспособности. Украина — часть этого большого проекта. Большинство стран Европы, как известно, поддерживает тезис о том, что Москва — это главная угроза для них, а Киев эту угрозу сдерживает, поэтому ему нужно помогать. Указанные выше ультраправые и ультралевые пытаются с этим спорить. В ответ их называют рукой Кремля. Следующий немаловажный вопрос — поставки Украине немецких крылатых ракет Taurus. Канцлер Мерц по-прежнему не говорит ни да ни нет. Но до того, как возглавить правительство, он был за. А придя во власть, как этот часто бывает, попытался эту острую тему как минимум отложить на потом, сгладить. В этой связи стоит напомнить, что европейские союзники были последовательно против поставок любой, скажем так, серьезной военной техники, такой, например, как самолеты, танки или те же ракеты, однако в результате все это направлялось Украине. Подобное вполне может случиться и с Taurus.
Теперь относительно другого аспекта европейской политики применительно к России, 18-го пакета санкций: по замыслу Брюсселя, он должен стать беспрецедентно жестким. Однако принять его пока что не получается. В частности, Словакия опять против, хотя вчера вроде была за. Более того, Эстония достаточно неожиданно заявила, что присоединится к Роберту Фицо, если в документе не будет зафиксировано снижение потолка цен на российскую нефть. Ранее этот вопрос обсуждался, но был снят с повестки из-за протестов крупных судоходных стран, в частности, Мальты. США, со своей стороны, тоже не соглашались с этим решением.
Можно с уверенностью сказать, что дальнейшее поведение Старого Света целиком и полностью будет зависеть от позиции Америки.
Чем жестче риторика Дональда Трампа, тем больше вероятность поставок Taurus, дальнейшего ужесточения санкционного режима и иных антироссийских мер. На сегодня многое указывает, что именно так и случится. Мерц недалек от истины — шансов на дипломатическое решения украинского кризиса действительно совсем немного. Это видно, как говорится, невооруженным взглядом. Конечно, завтра все может измениться, но сегодня так отнюдь не кажется.
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