Почти 75 кг санкционного сыра и хамона изъяли из нижегородских магазинов

Межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило в магазинах Нижнего Новгорода молочную и мясную продукцию, изготовленную в странах Евросоюза и запрещенную к ввозу в Россию. Из оборота изъяли 65,3 кг сыра и 9,3 кг хамона, товар уничтожили, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проверка прошла совместно с нижегородской транспортной прокуратурой и нижегородской таможней в конце июня. На санкционных продуктах были этикетки предприятий третьих стран, сыр и хамон ввезли в Россию без документов, добавили в Россельхознадзоре.

Елена Ковалева