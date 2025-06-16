Выставленный на торги особняк на Каменном острове подешевел до 250 млн рублей

Четырехэтажный особняк на набережной Малой Невки, д. 37, лит. В в районе Мало-Крестовского моста на Каменном острове в Петербурге вновь выставили на торги. Обновленная цена лота составила 250 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте Российского аукционного дома. Весной данное здание пытались продать почти за 490 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Согласно сообщению АО «РАД», прием заявок на покупку объекта продлен до 16 июля. Сам аукцион состоится 17 июля на ЭТП РАД lot-online. Эксперты аукционного дома отметили, что указанная цена является беспрецедентной для рынка.

Отметим, что выставленный на продажу особняк с цокольным этажом и мансардой, расположенный на земельном участке площадью 794 кв. м, не является объектом культурного наследия — он был построен в 2007 году. Изначально проведение аукциона планировалось на 5 июня.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на Каменном острове в Петербурге выставили на продажу являющийся объектом культурного наследия деревянный особняк Руадзе. Офисное здание-памятник оценили в 872 млн рублей.

Андрей Цедрик