Nvidia первой в мире достигла рыночной капитализации в $4 трлн

В ходе сегодняшних торгов на Nasdaq котировки акций американского производителя микрочипов Nvidia достигли $164,2. Таким образом, рыночная капитализация компании превысила отметку в $4 трлн. Это мировой рекорд для публичных компаний.

С начала года капитализация Nvidia увеличилась почти на 20% из-за высокого спроса на ее чипы, задействованные в технологиях искусственного интеллекта. Компания является лидером по производству некоторых продвинутых чипов такого рода. Первый квартал она закончила с рекордной выручкой $44 млрд (рост на 69%) и увеличением прибыли на 26%.

Nvidia была основана в 1993 году. Ее штаб-квартира находится в Санта-Кларе в Калифорнии. Разработки компании, включая графические процессоры, применяются в области высокопроизводительных вычислений — в частности, при строительстве беспилотных автомобилей, а также в сфере профессиональной визуализации и в индустрии видеоигр. 4 июля компания побила мировой рекорд по рыночной капитализации, который принадлежал Apple,— $3,92 трлн.

Кирилл Сарханянц