Nvidia приблизилась к рекорду по капитализации

Капитализация производителя микрочипов Nvidia в моменте достигла рекордных для американской биржи значений. В ходе торгов в четверг рыночная стоимость компании составила $3,92 трлн, пишет Reuters.

Акции Nvidia на пике подорожали на 2,4% — до $160,9 за бумагу. К закрытию сессии капитализация компании опустилась до $3,89 трлн. Таким образом, абсолютный рекорд стоимости при закрытии торгов остается за Apple Inc. и составляет $3,915 трлн. Компания достигла этого показателя в декабре 2024 года.

С начала года капитализация Nvidia увеличилась почти на 20% из-за высокого спроса на их чипы, задействованные в технологиях искусственного интеллекта. По данным Лондонской фондовой биржи, Nvidia сейчас стоит больше, чем весь британский фондовый рынок.

Производитель микрочипов вышел на первую строчку самых дорогих публичных компаний в июне 2025 года. В рейтинге TradingView ее ближайший конкурент — Microsoft Corp., чья рыночная стоимость составляет $3,71 трлн. На третьем месте Apple с показателем в $3,19 трлн.

Nvidia была основана в 1993 году. Ее штаб-квартира находится в Санта-Кларе в Калифорнии. Разработки компании, включая графические процессоры, применяются в области высокопроизводительных вычислений, в частности, при строительстве беспилотных автомобилей, а также в сфере профессиональной визуализации и в индустрии видеоигр.