Nvidia получила рекордную выручку за квартал

28 мая американская компания Nvidia — производитель чипов и другого высокотехнологичного оборудования — представила отчетность за первый квартал финансового 2026 года, закончившийся в апреле. Выручка компании в этот период выросла на 69%, достигнув рекордных для компании $44 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 26%, до $18,8 млрд. Результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, акции Nvidia после публикации отчетности подорожали на внебиржевых торгах на 6,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters

Как и в предшествующие кварталы, хорошие результаты Nvidia связаны с сохраняющимся высоким спросом на чипы для систем искусственного интеллекта — компания является лидером по производству некоторых продвинутых чипов такого рода. Продажи основного подразделения компании, занимающегося чипами для ИИ, оборудованием для дата-центров и др., выросли в первом квартале на 73%, до $39,1 млрд.

При этом Nvidia отмечает, что ужесточение правил экспорта чипов в Китай негативно сказывается на ее бизнесе. В апреле администрация Дональда Трампа объявила о новых требованиях по лицензированию чипов для ИИ, в частности H20 от Nvidia, для их экспорта в Китай. Nvidia заявила, что уже не смогла поставить в Китай чипы H20 на $2,5 млрд, а в текущем квартале ожидает, что связанные с этим потери составят $8 млрд.

Яна Рождественская