Госдума одобрила в I чтении законопроект о регулировании маркетплейсов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о платформенной экономике (известен также как «закон о маркетплейсах»). Он регулирует отношения между операторами онлайн-площадок, их партнерами и покупателями. Результаты первого чтения опубликованы в карточке законопроекта.

Документ внесло на рассмотрение в Госдуму правительство России. Поправками предлагается обязать онлайн-площадки проверять продавцов через государственные реестры, установить требования к размещению карточек товаров и к логистической инфраструктуре оператора. Также будет урегулировано взаимодействие с пунктами выдачи заказов.

Если закон примут, на маркетплейсах нельзя будет продавать запрещенные товары, например, несертифицированные БАДы. Работа над законопроектом началась по поручению президента России Владимира Путина.

Подробнее — в материале «Ъ» «Интернет-прилавкам сторговали правила».