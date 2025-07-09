В Курске могут обновить спорткомплекс «Спартак» за 202 млн рублей

Управление капитального строительства Курской области объявило конкурс на реконструкцию физкультурно-спортивного комплекса «Спартак», расположенного на улице Советской, 3А в облцентре. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 202,2 млн руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 17 июля, итоги планируется подвести 18-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спортивный комплекс «Спартак» построен в 1963 году

Фото: пресс-служба правительства Курской области Спортивный комплекс «Спартак» построен в 1963 году

Фото: пресс-служба правительства Курской области

Средства на ремонт направят из бюджета Курской области. Завершить реконструкцию планируют до конца декабря 2026 года. Согласно аукционной документации, подрядчику предстоит как обновление самого здания и спортивного инвентаря, так и прилегающей территории: беговых дорожек, футбольного поля, сектора для легкой атлетики, трибуны, зоны отдыха.

Общая площадь физкультурно-спортивного комплекса профсоюзов — 1,7 тыс. кв. м. В здании 1963 года строительства насчитывается три этажа. Спорткомплекс рассчитан на 400 мест. Здесь проводятся занятия по футболу, баскетболу, флорболу, боксу, волейболу, а также тяжелой атлетике.

Здание «Спартака» было приобретено в региональную собственность в 2022 году после многочисленных жалоб жителей на его состояние экс-главе Курска Виктору Карамышеву. Тогда же городской комитет по спорту и физической культуре собирался разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию спорткомплекса. Была проведена строительно-техническая экспертиза, в ходе которой выявили дефекты и повреждения конструктивных элементов здания и инженерного оборудования.

О планах воронежского застройщика построить в облцентре спорткомплекс почти за 1 млрд руб. — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова