Александр Кораблин может построить в Воронеже спорткомплекс почти за 1 млрд

Воронежское ООО СЗ «Солнечный сквер» Александра Кораблина (входит в ГК «ЖБИ2-Инвест» господина Кораблина) планирует построить спортивный комплекс в областном центре — рядом с мегашколой. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в компании, срок ввода в эксплуатацию намечен на 2027 год. Сумма инвестиций — 990 млн руб.

Из постановления главы города Сергея Петрина о подготовке изменений в документацию по планировке территории по Московскому проспекту и улице Ломоносова следует, что площадь застройки составит 8 тыс. кв. м, а самого трехэтажного здания — 15,2 тыс. кв. м. Документацию по планировке территории предполагается разработать за год.

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ «Солнечный сквер» зарегистрировано в 2018 году в Воронеже с уставным капиталом в 40,3 млн руб. Согласно данным ЕИСЖС, входит в ГК «ЖБИ-2 Инвест», директором и единственным владельцем которой является Александр Кораблин. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка СЗ в 2023 году составила 123 млн руб., чистая прибыль — 29 млн руб.

О планах построить поблизости два спортивных объекта ранее заявила ГК Хамина. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в группе компаний, академию водных видов спорта имени Дмитрия Саутина площадью 9 тыс. кв. м за 1,5 млрд руб. будет строить ООО «СК Академия», а ООО «Специализированный застройщик “Дельта-инвест”» будет возводить академию игровых видов спорта площадью 10 тыс. кв. м и стоимостью 1,4 млрд руб. Старт строительства объектов — 2026-й и 2028 годы соответственно.

О других спортивных проектах воронежских девелоперов — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь, Анна Швечикова