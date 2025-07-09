Наемники ЧВК «Вагнер» планировали похитить в Лондоне иноагента Чичваркина

Суд в Лондоне вынес обвинительный приговор в отношении группы мужчин, которые подожгли склад на востоке британской столицы. В нем хранилась гуманитарная помощь и оборудование Starlink, предназначавшиеся для поставок на Украину, пишет The Guardian. Кроме того, группа планировала нападение на ресторан и винный магазин в центре Лондона, принадлежащие Евгению Чичваркину (признан иноагентом), а затем и похищение самого бизнесмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Чичваркин (признан иноагентом) в 2013 году

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ Евгений Чичваркин (признан иноагентом) в 2013 году

Фото: Борис Халфин, Коммерсантъ

В ходе расследования выяснилось, что поджог был совершен группой из пяти человек по заказу ЧВК «Вагнер». Трое преступников были исполнителями: 23-летний Нии Менса, 23-летний Джейким Роуз и 20-летний Угниос Асмена. Причем Менса вел прямую трансляцию поджога со своего телефона, что значительно облегчило работу следствия. Всех их легко вычислили по камерам наблюдения как у склада, так и на дорогах общего пользования. К тому же Роуз оставил на месте преступления нож со следами своей ДНК. Координаторами поджога были 20-летний Дилан Эрл и 23-летний уборщик в аэропорту Гатвик Джейк Ривз.

В ходе следствия Эрл признал, что поджог склада был лишь первой «миссией», которую они должны были выполнить по заказу ЧВК «Вагнер». Задания они получали через Telegram от контакта Privet Bot. При обыске в доме Эрла полиция обнаружила российский флаг, более £20 тыс. наличными и гидрохлорид кокаина, стоимость которого на черном рынке составляет около £34 тыс.

Кирилл Сарханянц