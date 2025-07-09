В Россию могут приехать 1 млн трудовых мигрантов из Индии до конца года

Порядка 1 млн трудовых мигрантов из Индии могут привлечь для работы в России с целью компенсировать нехватку квалифицированных кадров. Прежде всего иностранцы могут закрыть вакансии на Урале. Об этом агентству ЕАН сообщил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

По словам господина Беседина, в той же Свердловской области проблему нехватки высококвалифицированных работников собираются решать за счет как индийских мигрантов, так и работников из Шри-Ланки и КНДР. Он сообщил, что местные предприятия планируют наращивать производство, это необходимо в условиях военной операции на Украине и в рамках политики импортозамещения. При этом глава палаты посетовал, что часть рабочих ушла на СВО, а молодежь не хочет идти на заводы из-за допущенной страной «идеологической ошибки».

«Поэтому достигнуты договоренности, в частности, с Индией, — сказал господин Беседин. — Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию... приедет 1 млн специалистов".

Он напомнил, что в Екатеринбурге планируют открыть новое Генконсульство Индии. Оно будет заниматься вопросом миграции индийских рабочих, отметил господин Беседин.