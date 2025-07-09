Уральская компания, чей директор попал под следствие, подала иск о банкротстве

Компания «ТТК-Екатеринбург» (согласно сервису kartoteka.ru, занимается торговлей оптовыми металлами и металлическими рудами), гендиректором которой является фигурант дела о незаконном возмещении НДС из федерального бюджета Алексей Шахмаев, подала заявление на банкротство. Как следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, иск был подан 8 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Шахмаев и еще ряд предпринимателей, в том числе бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая и экс-президент Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова обвиняются в незаконном возмещении НДС из федерального бюджета. Им предъявлено обвинение в мошенничестве.

По версии следствия, Алексей Шахмаев передавал многомиллионные взятки бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрею Дьякову и бывшему начальнику УФНС по Свердловской области Сергею Логинову, которые также находятся под уголовным преследованием. Деньги полагались за не предотвращение противозаконной деятельности. По данным источника «Ъ-Урал», Алексей Шахмаев получил из бюджета России возмещение НДС в пользу «ТТК-Екатеринбург» более 1 млрд руб.

Напомним, в Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло первое заседание по уголовному делу Андрея Дьякова, обвиняемого в получении взяток на 217 млн руб. и превышении должностных полномочий. Бывший полицейский признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показания, в том числе на подельника —Сергея Логинова.

Мария Шараева