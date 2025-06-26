Борец с коррупцией признался в коррупции

В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошло первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова, обвиняемого в получении взяток на 217 млн руб. и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он «крышевал» группу предпринимателей, которые незаконно получали НДС из федерального бюджета. Андрей Дьяков признал вину и пошел на сделку со следствием, дав показания, в том числе на подельника — бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Дьяков пришел на заседание суда на костылях

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ Андрей Дьяков пришел на заседание суда на костылях

Фото: Мария Шараева / Коммерсантъ

Начальник УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков и предполагаемые участники налоговых махинаций были задержаны в мае 2024 года. Вскоре после задержания полковника уволили из органов внутренних дел. Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам по ч.3 ст.285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по двум эпизодам по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В четверг, 26 июня, в Ленинском райсуде Екатеринбурга начался процесс над Андреем Дьяковым. На нем ему продлили меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 декабря. Андрей Дьяков прибыл в суд с тремя адвокатами и передвигался на костылях. От общения с прессой все четверо отказались.

Стороны гособвинения, защиты и подсудимый ходатайствовали о том, чтобы заседание прошло в закрытом от прессы режиме, мотивируя это тем, что может быть раскрыта тайна предварительного следствия и персональные данные. Суд требование удовлетворил частично: закрыл процесс в части оглашения персональных данных.

Следующее заседание суда назначено на 27 августа. Поскольку подсудимый признал вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела, вероятно, процесс пройдет в упрощенном порядке — в одно-два заседания.

По данным «Ъ-Урал», первый преступный эпизод в уголовном деле Андрея Дьякова касается получения взятки в 17 млн руб. от бизнесмена Василия Петрова, который проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в связи с незаконным возмещением НДС из федерального бюджета.

Второй эпизод — взятка в 200 млн руб. от учредителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева. По данным источника «Ъ-Урал», знакомого с ситуацией, у господина Шахмаева были заключены контракты с фирмами из Казахстана на поставку металлопроката, при их подписании он манипулировал ценами, чтобы увеличить суммы возмещения НДС. По словам собеседника, бизнесмен платил подсудимому Дьякову 20% от каждой возмещенной суммы, более 200 млн руб. — сумма, переданная полицейскому за три года.

Участниками схемы по незаконному возмещению НДС следствие считает бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию Чернецкую и экс-президента Уральской ассоциации туризма Максима Пузанкова, который сейчас скрывается от следствия за границей. Согласно документам Арбитражного суда Свердловской области, через компанию «Сиба», которая принадлежит Анастасии Чернецкой, незаконно было возмещено 28,8 млн руб. По данным суда, в июле 2021 года ООО «Сиба» незаконно возместило НДС после покупки у ООО «Вектра» недвижимого имущества на общую сумму более чем 172,2 млн руб. Согласно сервису kartoteka.ru,ранее директором ООО «Вектра» был Василий Петров. Компания «Сиба» была зарегистрирована в 2020 году, хозяйственную деятельность она не вела до заключения спорных сделок с ООО «Вектра».

Как говорится в материалах дела, организатором площадки по незаконному возмещению НДС является Василий Петров. Кроме того, согласно документам суда, в налоговых махинациях участвовали представители ООО «Витабокс» и ООО «Центрус», аффилированные с бизнесменом.

Сейчас в отношении фигурантов действует мера пресечения в виде домашнего ареста, либо запрета определенных действий. По данным «Ъ-Урал», это связано с тем, что они сотрудничают со следствием и дают показания на других участников преступной схемы.

Андрей Дьяков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания, в том числе на бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, который, по словам источников «Ъ-Урал», с декабря 2024 года скрывается от уголовного преследования в ОАЭ.

Как говорится в материалах дела, копии которых есть в распоряжении «Ъ-Урал», Андрей Дьяков рассказал Сергею Логинову о преступной схеме Алексея Шхамаева и предложил брать с него взятки за помощь в утверждении налоговых деклараций. Сумма составляла 20% от каждого возмещения НДС «ТТК-Екатеринбург». По сведениям «Ъ-Урал», Андрей Дьяков получал деньги наличными: от каждой суммы 90% он должен был передавать Сергею Логинову.

По версии следствия, в период с ноября 2021 года по декабрь 2023 года Алексей Шахмаев получил из бюджета России возмещение НДС в пользу «ТТК-Екатеринбург» более 1 млрд руб.

За это время Алексей Шахмаев передал взяток на сумму 213,7 млн руб., из которых более 192 млн руб. получил Сергей Логинов и более 21 млн руб. Андрей Дьяков.

В ходе обысков у Андрея Дьякова, который проживал в элитном ЖК «Ривьера» по ул. Горького в центре Екатеринбурга, нашли крупные суммы в рублях и долларах, а также коллекцию иностранного алкоголя, оцениваемую почти в 500 тыс. руб. По данным ГСУ СКР, подсудимым и членами его семьи было приобретено и используется имущество, стоимость которого в 14 раз превышает совокупный доход всей семьи полицейского за многие годы — на общую сумму более 400 млн руб. Так, например, установлено, что только квартира, в которой проживал полковник Дьяков (записана на его мать) оценивается в 170 млн руб.

Мария Шараева