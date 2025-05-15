Налоговик предпочел скрыться

Адвокат бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого в получении взятки на 192 млн руб., не смог обжаловать решение озаочном аресте подзащитного. По данным «Ъ-Урал», экс-глава налоговой инспекции получал деньги за «бездействие» в отношении взяткодателя, который организовал площадку по незаконному возмещению НДС из федерального бюджета. От уголовного преследования Сергей Логинов скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Его бывшие заместители задержаны, сейчас они дают признательные показания в отношении своего экс-начальника.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Логинов

Фото: УФНС по Свердловской области Сергей Логинов

Фото: УФНС по Свердловской области

Решение о заочном аресте бывшего начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга. В пресс-службе судов Свердловской области сообщили, что его адвокат обжаловал решение об аресте, однако Свердловский областной суд оставил жалобу защиты без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда, Сергей Логинов будет отправлен в СИЗО после его экстрадиции на территорию России.

По данным «Ъ-Урал», с декабря 2024 года он скрывается от уголовного преследования в ОАЭ.

В четверг, 15 мая, стало известно о задержании нескольких бывших заместителей Сергея Логинова. По данным собеседника «Ъ-Урал» в силовых структурах, у них дома проведены обыски, сейчас они дают признательные показания на своего бывшего начальника. В пресс-службе УФНС по Свердловской области «Ъ-Урал» заявили, что не осведомлены о задержании бывших заместителей Сергея Логинова.

О претензиях силовиков к Сергею Логинову стало известно в мае 2024 года после задержания начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. На следующий день после сообщений и публикаций СМИ, ФНС официально опровергла информацию о задержании Сергея Логинова и других следственных действиях в отношении него. Однако вскоре информация о нем была удалена с сайта налоговой службы. В июле 2024 года стало известно, что УФНС по Свердловской области возглавил Марат Сагитуллин.

В середине апреля Сергей Логинов был объявлен в розыск по делу о получении взяток. По данным источника «Ъ-Урал», знакомого с ходом расследования, уголовное дело Логинова связано с делом Андрея Дьякова. Согласно материалам дела, которые имеются в распоряжении «Ъ-Урал», в сентябре 2021 года Андрея Дьяков узнал, что глава компании «ТТК-Екатеринбург» (оптовая продажа металлов) Алексей Шахмаев проводил махинации с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС): заключал контракты с фирмами из Казахстана на поставку металлопроката, завышая его стоимость в четыре раза.

Андрей Дьяков рассказал об этом Сергею Логинову и предложил брать с Алексея Шахмаева взятки за помощь в утверждении налоговых деклараций. Сумма взятки составляла 20% от каждого возмещения НДС «ТТК-Екатеринбург». По сведениям «Ъ-Урал», Андрей Дьяков брал наличные, от каждой суммы 90% он должен был передавать Сергею Логинову.

По версии следствия, в период с ноября 2021 года по декабрь 2023 года Алексей Шахмаев получил из бюджета России возмещение НДС в пользу «ТТК-Екатеринбург» более 1 млрд руб.

За это время Алексей Шахмаев передал взяток на сумму 213,7 млн руб., из которых более 192 млн руб. получил Сергей Логинов и более 21 млн руб. Андрей Дьяков. Примечательно, что Андрей Дьяков передал взятку от Алексея Шахмаева Сергею Логинову в здании УФНС по Свердловской области.

Андрей Дьяков был арестован 23 мая 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ). В январе стало известно, что в уголовном деле Андрея Дьякова силовики выявили новый эпизод — о взятке в размере 17 млн руб., которая, по данным источника «Ъ-Урал», была получена от бизнесмена Василия Петрова и полагалась за «общее покровительство» со стороны полицейского. Сейчас Василий Петров находитсяпод домашним арестом по делу о незаконном обналичивании денег.

В марте Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения Андрею Дьякову на домашний арест. По данным собеседника, это связано с тем, что Дьяков признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания на Сергея Логинова.

В ходе обысков у Андрея Дьякова, который проживал в элитном ЖК «Ривьера», нашли крупные суммы в рублях и долларах, а также коллекцию иностранного алкоголя, оцениваемую почти в 500 тыс. руб.

По данным ГСУ СКР, подсудимым и членами его семьи было приобретено и используется имущество, стоимость которого в 14 раз превышает совокупный доход всех родственников полицейского за многие годы — на общую сумму более 400 млн руб.

Так, например, установлено, что только квартира, в которой проживал полковник Дьяков (записана на его мать) оценивается в 170 млн руб. В июле 2024 года стало известно, что полковник Дьяков уволен из МВД.

Разбирательства о налоговых махинациях начались после громкого обыска, который силовики провели 20 марта 2024 года в бизнес-центре CleverPark в Екатеринбурге. Там располагался офис компании «ТТК-Екатеринбург», принадлежащей Алексею Шахмаеву. Из офиса были изъяты документы, в которых налоговики обнаружили «необоснованные контракты с завышением цены от первоначальной покупки и последующий вывод денег».

После обыска была арестована бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая, которая якобы участвовала в махинациях бизнесмена. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Согласно документам суда, компания «Сиба», учредителем которой является Чернецкая, незаконно возместила НДС из федерального бюджета на сумму более 28,8 млн руб.

Вместе с Анастасией Чернецкой по аналогичным обвинениям был объявлен в розыск и заочно арестован экс-президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.

Сейчас в отношении большинства фигурантов по делу действует мера пресечения в виде домашнего ареста, либо запрета определенных действий. По данным «Ъ-Урал», это связано с тем, что они сотрудничают со следствием и дают показания на других участников преступной схемы.

Мария Шараева