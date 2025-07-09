Глава МИД России Сергей Лавров посетит КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит КНДР 11–13 июля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Господин Лавров примет участие во втором раунде стратегических консультаций на уровне глав МИД. Первый раунд состоялся в ноябре прошлого года во время визита главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает, что министр посетит страну по приглашению своего северокорейского коллеги.

Кроме того, на 14–15 июля у главы МИД России запланирована поездка в Китай. Там он присоединится к заседанию Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества.

О подготовке визита Сергея Лаврова в КНДР сообщал в марте замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Последний раз глава МИД России посещал Северную Корею в 2023 году. Его визит был приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Министр провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

О предыдущем визите Сергея Лаврова в КНДР — в материале «Ъ» «“Непобедимые боевые товарищи”».