Ким Чен Ын отправится в Москву, а Лавров — в Пхеньян

Обсуждается возможный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву. Об этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко рассказал журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Помимо визита Ким Чен Ына в Россию планируется ответное посещение КНДР главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Диалог был начат во время визита главы МИД Цой Сон Хи в Москву в ноябре прошлого года, и мы должны продолжить эту традицию. В этом году очередь Лаврова. Поэтому планы большие, будем их реализовывать для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями»,— сказал господин Руденко.

Также сегодня секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу детально проинформировал руководство КНДР о содержании российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Он отметил, что Ким Чен Ын положительно отреагировал на возобновление контактов РФ и США. Лидер КНДР уверен, что это не скажется на отношениях Пхеньяна с Москвой.

21 марта господин Шойгу рассказал, как прошла его встреча с Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Переговоры продолжались более двух часов. Сергей Шойгу обсудил с лидером КНДР вопросы безопасности, СВО на Украине, а также отношения Москвы и Вашингтона.