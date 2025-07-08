Теплоэнергетики проводят испытания труб в шести районах Петербурга и Ленобласти

Во вторник, 8 июля, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб» запланировали проведение гидравлических испытаний в шести районах города и области. Трубопроводы проверяют на плотность и прочность в преддверии нового отопительного сезона, уточнили в ресурсоснабжающих организациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

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Красногвардейском районе магистральные и внутриквартальные сети проверят на территории, ограниченной Свердловской набережной, набережной реки Охты (до ж/д путей), Магнитогорской улицей, проспектом Энергетиков, Партизанской улицей, проспектом Металлистов, улицей Дегтярева, Большой Пороховской улицей и шоссе Революции.

Во Фрунзенском районе проверки трубопроводов пройдут по Волковскому проспекту — от д. 8 до д. 30 по четной стороне, Грузинской улице д. 10, д. 17 и д. 18/7, Задворной улице, д. 2, д. 4, д. 6, д. 12, Касимовской улице, д. 8 и Средней улице д. 6 и д. 9.

В Центральном районе испытывают испытает теплопроводы, проходящие по улицам: 9-я и 10-я Советские, Восстания, Гагаринская, Гангутская, Дегтярная, Инженерная, Захарьевская, Кавалергардская, Караванная, Кирочная, Кирилловская, Короленко, Красного Текстильщика, Лафонская, Моисеенко, Моховая, Мытнинская, Одесская, Оружейника Федорова, Очаковская, Пестеля, Потемкинская, Рылеева, Смольного, Таврическая, Тверская, Тульская, Фурштатская, Чайковского, Шпалерная, Ярославская, Чехова, Радищева, Новгородская, проспектам: Литейному, Смольному, Чернышевского, Суворовскому, переулкам: Госпитальному, Гродненскому, Дегтярному, Калужскому, Ковенскому, Манежному, Мелитопольскому, Митавскому, Кваренги, Саперному, Соляному, Ставропольскому, Таврическому, Фуражному, Виленскому, площадям: Преображенской, Растрелли, Лафонской, а также по Смольному проезду, на территории сада имени Чернышевского, Воскресенской и Синопской набережным.

В Калининском и Выборгском районах в зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам: Верхняя, Домостроительная, проспекту Культуры.

В деревне Новое Девяткино давление повысят на трубопроводах, проходящих по улицам: Школьная, Флотская, Арсенальная, Озерная, Главная, Энергетиков, Лесная, Ветеранов, Славы, Заводская, Капральская, кварталы 1, 2.

В городе Мурино — по улицам: Оборонная, Лесная, Боровая, Шувалова, проспекту Авиаторов Балтики, Шоссе в Лаврики, на Привокзальной площади, Скандинавском, Охтинской аллее и бульвару Менделеева.

На время проведения работ давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов, напомнили в ТЭК и «Теплосети».

«Ъ-СПб» писал, что накануне гидравлические испытания перед новым отопительным сезоном проводились в Красносельском районе Петербурга.

Андрей Цедрик