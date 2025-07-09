Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину

Создание по инициативе Франции и Великобритании «коалиции желающих» является сигналом о том, что Европа не оставит Украину. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, выступая в британском парламенте.

«Европейцы никогда не бросят Украину», - сказал господин Макрон. Он подчеркнул, что Париж и Лондон будут добиваться прекращения огня и проведения переговоров для достижения «прочного мира». Также политик высказал мнение, что «Соединенное королевство и Франция должны вновь продемонстрировать, что их альянс играет решающую роль» (цитата по AP). Он добавил: «Мы спасем Европу своим примером (сотрудничества. --"Ъ")».

Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер 10 июля проведут встречу «коалиции желающих» на военной базе Нортвуд под Лондоном. Ожидается участие по видеосвязи канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Италии Джорджи Мелони.

Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что «коалиция желающих» в ходе ближайших встреч будет пытаться вести борьбу за расположение Дональда Трампа.

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