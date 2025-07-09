Доля пиратских кинопремьер в РФ выросла до 51% проката

Доля фильмов, появляющихся на пиратских ресурсах одновременно с кинопремьерой в РФ, достигла 51%. С января по май 2025 года показатель вырос на 5% год к году и на 21% относительно всего 2023 года, свидетельствуют данные исследования F6 (бывшая Group-IB), с которыми ознакомился «Ъ».

Пираты активно распространяют как российские, так и зарубежные новинки, причем доля иностранных картин в нелегальном доступе в 8 раз превышает отечественные. Среди лидеров по пиратскому показу одновременно с кинопрокатом — российский фильм «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко, а также зарубежные «Аларум» Майкла Полиша и «Обезьяна» Оза Перкинса.

«Несмотря на снижение доходов интернет-пиратов на протяжении последних шести лет, количество распространяемого пиратского контента растет»,— констатируют в F6.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кинопремьеры как-то слились».