Кинопремьеры как-то слились

За последние два года доля пиратских кинопремьер в сети увеличилась до 50% проката. Пиратам интересны как популярные зарубежные новинки, так и российские премьеры, но первые публикуются в восемь раз чаще. Участники легального рынка опасаются, что рост числа пиратских копий может привести к снижению кассовых сборов и увеличению затрат на мониторинг и защиту прав на контент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными исследования F6 (ранее Group-IB) о росте активности интернет-пиратов по незаконной трансляции новинок кинопроката. Так, из данных следует, что доля фильмов, доступных в пиратских базах, на момент показа в кино выросла на 5% год к году (январь—май) и на 21% относительно 2023 года. На текущий момент доля «слитых» премьер в РФ составляет 51%.

Интерес у пиратов вызывают как российские, так и зарубежные кинопремьеры, пишет F6. При этом доля слитых в сеть иностранных новинок в восемь раз превышает отечественные, отметили в компании.

Среди премьер, которые за пять месяцев года чаще всего показывали одновременно в кинотеатрах и на пиратских ресурсах — российский фильм «Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко, из зарубежных картин — боевик «Аларум» Майкла Полиша и хоррор-фильм по мотивам одноименного рассказа Стивена Кинга «Обезьяна» Оза Перкинса. «Несмотря на снижение доходов интернет-пиратов на протяжении последних шести лет, количество распространяемого пиратского контента растет»,— констатируют в F6.

Ранее “Ъ” писал, что объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам 2024 года на 4% и составил $36,4 млн (см. “Ъ” от 6 февраля). Трафик на нелегальные ресурсы также сократился почти на 4%. При этом число пиратских доменов увеличилось на 37,5%, до 110 тыс., а доля пиратских сайтов в сегменте видеоконтента достигла 94%.

Проблема видеопиратства по-прежнему остро стоит для онлайн-кинотеатров, поделились в холдинге «МТС Медиа». Одной из причин возросшего числа нелегальных копий там называют рост числа онлайн-кинотеатров и специально производимого для них контента. «После ухода иностранных мейджоров легальные поставки зарубежного кино в Россию сократились кратно, онлайн-кинотеатры не могут ни приобрести премьерный контент, ни продлить лицензию на библиотечный. За счет расширения нелегальной библиотеки пираты повышают потребительскую привлекательность своих ресурсов»,— объясняет представитель «МТС Медиа». При этом копии низкого качества давно перестали пользоваться популярностью на пиратских сервисах, а нелегально добыть контент HD-качества технически крайне сложно, поэтому основная утечка происходит с онлайн-платформ уже после премьеры в кинотеатрах, добавляют в компании.

С этим соглашается заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева, выделяя среди причин роста пиратских утечек «недостаточную ответственность за нарушение авторских прав и ограниченное действие антипиратского меморандума». Последствиями для рынка могут стать снижение кассовых сборов и увеличение затрат на мониторинг и защиту прав на контент, опасаются в холдинге. В «Кинопоиске» и «Иви» отказались от комментариев.

1 ноября 2018 года поисковики и правообладатели подписали антипиратский меморандум по борьбе с распространением в интернете нелегального видеоконтента, впоследствии он неоднократно продлевался (см. “Ъ” от 1 ноября 2018 года).

Основным драйвером пиратских интернет-сервисов выступают именно иностранные картины, переведенные копии которых приходят, например, из Казахстана, рассказывает директор департамента новых технологий J’son & Partners Дмитрий Колесов. «Спрос же на контент российского производства растет, потому пиратские сервисы и его добавляют на свои сайты, но в меньшей степени — из-за эффективности антипиратского меморандума. В то же время контент иностранных мейджоров дополнительно регулироваться не будет»,— напоминает он.

Варвара Полонская