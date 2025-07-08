Суд взыскал почти полмиллиона в пользу петербургского слесаря за ожоги на работе

Судебные приставы взыскали в пользу 59-летнего петербуржца 400 тыс. рублей компенсации морального вреда. Из-за несчастного случая на производстве мужчина получил ожоги и ингаляционную травму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном УФССП, ранее житель Петербурга устроился слесарем на участок подготовки производства. В его обязанности в том числе входило проведение визуального осмотра газификатора на наличие возможных дефектов. Несчастный случай произошел в первые дни его работы, когда в помещении, где он находился, случилось возгорание, в результате которого сотрудник получил термические ожоги тела.

Урегулировать спор с работодателем в досудебном порядке мужчине не удалось, и он обратился в суд. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что обучение и проверка знаний требований охраны труда по электробезопасности с ним не проводилась. Суд вынес решение о взыскании в пользу работника компенсации морального вреда в размере 400 тыс. рублей. После того как работодатель перевел денежные средства в пользу пострадавшего мужчины, исполнительное производство было прекращено.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге пенсионерке по требованию прокуратуры выплатят 120 тыс. рублей за травмы, полученные при падении с эскалатора на станции метро «Площадь Александра Невского-1».

Андрей Цедрик