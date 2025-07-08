Пожилой петербурженке выплатят 120 тысяч рублей за травмы при падении на эскалаторе

Пенсионерке выплатят 120 тыс. рублей за травмы, полученные при падении с эскалатора на станции метро «Площадь Александра Невского-1», сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Инцидент случился 21 января 2025 года.

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Как рассказали представители ведомства, после резкой остановки эскалатора 79-летняя петербурженка упала и получила серьезные повреждения, которые ограничили ее возможности вести прежний образ жизни.

Прокурор Петербургского метрополитена направил иск в суд с требованием к ГУП «Петербургский метрополитен» выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 8 июля на севере «синей» ветки петербургской подземки случился коллапс. Из-за сломавшегося состава движение от «Парнаса» до «Пионерской» останавливали на 15 минут.

Андрей Маркелов