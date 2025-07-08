Госдума запретила начислять неустойки по кредитам умерших заемщиков

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, запрещающий начислять штрафы и пени по кредитам умерших заемщиков, пока родственники оформляют наследство. Информация об этом размещена на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно принятому закону, в случае смерти заемщика кредитор не имеет права начислять пени из-за невыплаты кредита. Со дня открытия наследства запрет будет действовать не более шести месяцев. Он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

В марте этого года президентский совет по кодификации гражданского законодательства не поддержал инициативу о запрете начислять пени по кредитам умерших заемщиков. В совете посчитали, что такая мера необоснованно ущемляет права кредиторов. Законопроект внесли в Госдуму в январе 2024 года, его инициатором стала группа депутатов во главе с Натальей Костенко (Единая Россия).