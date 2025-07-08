Игорю Данилову предъявили счет

Во время прений в Ленинском райсуде Екатеринбурга гособвинитель запросил для бывшего директора международного выставочного центра (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова 7 лет колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры. Напомним, Игорь Данилов обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения) и по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Игорь Данилов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подсудимый занимал должность генерального директора «Екатеринбург-Экспо» с ноября 2017 по май 2023 года. «В период с января 2019 года по декабрь 2021 года и с января 2022 года по май 2023 года обвиняемый давал указания своему бывшему подчиненному (водителю), не осведомленному о его преступных действиях, о снятии денежных средств с корпоративной карты и их зачислении на банковские карты, находящиеся в его пользовании. В дальнейшем обвиняемый средства тратил на личные нужды»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как установило следствие, первый преступный эпизод касается растраты в 9,1 млн руб., второй — в 4,6 млн руб. Похищенные средства обвиняемый якобы тратил на личные нужды: алкоголь, цветы, аренду гостиничных номеров, в частности в гостинице премиум-класса Hyatt Regency в Екатеринбурге. Кроме того, он тратил деньги на походы в рестораны, гольф-клубы и караоке.

По данным прокуратуры, чтобы скрыть факты растраты, подсудимый в сентябре 2019 года заключил договор займа, согласно которому от имени генерального директора организации предоставил сам себе, как физическому лицу, денежные средства под проценты. По версии следствия, он поручил составить договор, согласно которому «Екатеринбург-Экспо» предоставляет ему заем в размере 740 тыс. руб., и дополнительное соглашение, в котором сумма займа составляет уже более 10 млн руб. с увеличенным сроком для возвращения долга. Согласно обвинительному заключению, договор и дополнительное соглашение были фиктивными, и Игорь Данилов не планировал возвращать полученные деньги.

Как сообщили в прокуратуре, своими действиями он нанес организации ущерб на сумму более 13 млн руб. Ранее адвокат обвиняемого Дмитрий Корешников сообщал, что долг перед «Екатеринбург-Экспо» был выплачен и у выставочного центра нет материальных претензий к бывшему гендиректору. Вину Игорь Данилов не признал. На следующем заседании в прениях выступит сторона защиты.

Полина Щуцкая