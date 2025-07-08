Солнце разогрело бизнес

В Москве из-за жары до конца недели продлили оранжевый уровень погодной опасности. Дневная температура воздуха в столице будет достигать +33…+35°C, сообщили в Гидрометцентре. При этом синоптики не исключают ежедневные дожди и грозы с усилением ветра до 17 м/с. Бизнес ждет увеличения трафика на верандах кафе и ресторанов, а также повышения спроса на водные активности. Тему продолжит Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг и пятницу столицу ждут рекордные значения температур. Осадки вероятны, однако синоптики обещают, что они будут локальными и кратковременными. Тепло в столице сохранится даже ночью, говорит ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков: «На этой неделе в Москве ожидается настоящая 30-градусная жара. Более того, температура будет в отдельные дни достигать +35°C и даже приблизится к абсолютным рекордам для этого дня. Температурный фон превысит норму на 6-8°C, и ночи тоже станут очень теплыми. Они даже в центре могут быть тропическими с минимальной температурой около +20°C.

Такая погода продлится всю неделю и, может быть, захватит следующую. Вместе с тем в отдельные дни не исключаются кратковременные ливневые дожди с грозами, но локально».

В этом сезоне в Москве работает около 4 тыс. веранд. Рестораторы подготовили для гостей специальные прохладительные позиции в меню, у столиков на улице в ближайшие дни ожидается аншлаг, уверена управляющая кафе «Циники» Жанна Шпагина: «Мы ждем, что много людей будут сидеть в летних кафе. Может быть, не в самый обед, но утром и вечером. Как показали предыдущие годы, москвичи очень любят летние кафе, любят тепло. Мы давно подготовили холодные напитки, мороженое, все для того, чтобы можно было комфортно провести время в ресторанах и летних кафе. Озеленение провел город, и рестораторы огромные деньги вложили в то, чтобы сделать уютными и зелеными веранды».

В конце прошлой недели Роспотребнадзор признал пригодными для купания четыре зоны в черте столицы: озеро Белое, Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево. Еще десять зон у воды могут использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга. На вейксерфинг и вейкбординг в эту неделю спрос уже увеличился в два раза, рассказали “Ъ FM” в клубе «Вейкфория». В жару свободные слоты на катание можно найти только рано утром или вечером, обеденные часы нужно бронировать как минимум за несколько дней.

На выходные бронируют и загородные локации, говорит администратор сап-школы Let`s Ride Влада Абрамова: «Явно увеличилась активность, эта неделя планируется довольно жаркая, поэтому ожидаем, что будет еще больше людей. Популярны загородные локации — на Люберецком карьере. На речной локации на реке Пахра, которая в 20 км от Москвы, в выходные прямо ажиотаж, а в будние дни людям сложнее, видимо, добираться. Июнь нас немного расстроил холодной погодой, мы очень ждали, когда же уже будет наконец-то жарко».

В городских открытых бассейнах на фестивальных площадках практически все слоты для купания в дневное время до конца недели забронированы. На сайте mos.ru сейчас можно приобрести билет на сеанс только с 18:00. Но и их уже осталось немного.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина, Ангелина Зотина, Светлана Белова