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Коммерсантъ FM
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Солнце разогрело бизнес

Как рестораны и зоны отдыха подготовились к жаркой погоде в Москве

В Москве из-за жары до конца недели продлили оранжевый уровень погодной опасности. Дневная температура воздуха в столице будет достигать +33…+35°C, сообщили в Гидрометцентре. При этом синоптики не исключают ежедневные дожди и грозы с усилением ветра до 17 м/с. Бизнес ждет увеличения трафика на верандах кафе и ресторанов, а также повышения спроса на водные активности. Тему продолжит Юлия Савина.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг и пятницу столицу ждут рекордные значения температур. Осадки вероятны, однако синоптики обещают, что они будут локальными и кратковременными. Тепло в столице сохранится даже ночью, говорит ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков: «На этой неделе в Москве ожидается настоящая 30-градусная жара. Более того, температура будет в отдельные дни достигать +35°C и даже приблизится к абсолютным рекордам для этого дня. Температурный фон превысит норму на 6-8°C, и ночи тоже станут очень теплыми. Они даже в центре могут быть тропическими с минимальной температурой около +20°C.

Такая погода продлится всю неделю и, может быть, захватит следующую. Вместе с тем в отдельные дни не исключаются кратковременные ливневые дожди с грозами, но локально».

В этом сезоне в Москве работает около 4 тыс. веранд. Рестораторы подготовили для гостей специальные прохладительные позиции в меню, у столиков на улице в ближайшие дни ожидается аншлаг, уверена управляющая кафе «Циники» Жанна Шпагина: «Мы ждем, что много людей будут сидеть в летних кафе. Может быть, не в самый обед, но утром и вечером. Как показали предыдущие годы, москвичи очень любят летние кафе, любят тепло. Мы давно подготовили холодные напитки, мороженое, все для того, чтобы можно было комфортно провести время в ресторанах и летних кафе. Озеленение провел город, и рестораторы огромные деньги вложили в то, чтобы сделать уютными и зелеными веранды».

В конце прошлой недели Роспотребнадзор признал пригодными для купания четыре зоны в черте столицы: озеро Белое, Мещерское, Пионерский пруд и Тропарево. Еще десять зон у воды могут использоваться для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга. На вейксерфинг и вейкбординг в эту неделю спрос уже увеличился в два раза, рассказали “Ъ FM” в клубе «Вейкфория». В жару свободные слоты на катание можно найти только рано утром или вечером, обеденные часы нужно бронировать как минимум за несколько дней.

Как дождливый июнь скорректировал работу столичных зон отдыха

На выходные бронируют и загородные локации, говорит администратор сап-школы Let`s Ride Влада Абрамова: «Явно увеличилась активность, эта неделя планируется довольно жаркая, поэтому ожидаем, что будет еще больше людей. Популярны загородные локации — на Люберецком карьере. На речной локации на реке Пахра, которая в 20 км от Москвы, в выходные прямо ажиотаж, а в будние дни людям сложнее, видимо, добираться. Июнь нас немного расстроил холодной погодой, мы очень ждали, когда же уже будет наконец-то жарко».

В городских открытых бассейнах на фестивальных площадках практически все слоты для купания в дневное время до конца недели забронированы. На сайте mos.ru сейчас можно приобрести билет на сеанс только с 18:00. Но и их уже осталось немного.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина, Ангелина Зотина, Светлана Белова

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