Городские бассейны рассчитывают на жару

Столичные водоемы оказались не готовы к жаре. На этой неделе обещают до +30. Но из 14 городских зон купание пока разрешено только в четырех, сообщили в Роспотребнадзоре по Москве. В остальных вода не соответствует санитарным нормам. Так, например, нельзя купаться в Серебряном Бору, в Черном и Школьном озерах. Но москвичи, как выяснил “Ъ FM”, активно бронируют лежаки при городских уличных бассейнах, которых этим летом стало больше. Сколько на этом зарабатывает бизнес? И где можно купаться? Выясняла Аэлита Курмукова.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Москве сейчас открыто порядка 40 водных зон отдыха: четыре водоема, что соответствуют санитарным нормам Роспотребнадзора, все остальное — уличные бассейны при городских парках и пляжные комплексы. Самый большой, с пятью бассейнами, может принять одновременно 2 тыс. гостей. Бесплатно в черте города можно купаться только в Белом и Мещерском озерах, в Пионерском и Тропаревском прудах. На остальных водоемах плавание под запретом, но пляжи открыты.

А вот городских парковых бассейнов этим летом стало больше, говорит официальный представитель Автономной некоммерческой организации «Развитие парков» Иван Красняков: «Зона отдыха у воды располагается на 12 парковых территориях в 14 локациях. Новые и с открытыми бассейнами — это Кузьминки, Люблино и Москворецкий. Бронирование предусмотрено только через сервис "Мосбилет" в формате выдачи одного билета по паспорту. Так исключается возможность для перекупщиков. Чтобы компания пришла и выкупила все места, такого нет. Спрос большой.

Сейчас число бронирований растет, так как становится теплее. Но, возвращаясь к июню, сумасшедшая стагнация по продажам. Даже в эти дни все равно люди приходили, гуляли по паркам и пытались купаться. С собой можно принести термос, но сотрудники могут его проверить на наличие алкогольных напитков. Нужно помнить что нарушителей повторно, скорее всего, не пустят».

Уличные бассейны — сезонный бизнес. По сути, они работают три месяца, но, если повезет с погодой, можно захватить еще и часть сентября. Дождливый июнь внес коррективы в расписание и парковых зон, и пляжных комплексов, хотя вода с подогревом. Загородные клубы работали за счет ресторанов, а вот городские, чтобы минимизировать часть расходов, предлагали скидки — до 50% за вход. Но уже с 7 июля все переписали прайс-листы. Однако цены остались на уровне 2024 года, утверждает генеральный директор АО ХК «Остров Мечты» Борис Пищик: «Суммарно мы видим, что пока бизнес хорошо работает.

Надеемся на обещанное жаркое лето — июль и август. Операционно принимаем решения о ценообразовании.

На фоне улучшения погоды погоды мы планируем пока отменить скидки и вернуться к стандартным уровням ценообразования. Но стоимость не повышаем, а вернем прайсы прошлого сезона.

Наш основной акцент — это розничные продажи. Однако было несколько корпораций, которые проводили мероприятия для своих сотрудников — семейный отдых. Можно полностью снять пляжный комплекс под корпоратив, но наш приоритет для горожан».

Так сколько стоит сходить в уличный бассейн? В парковой зоне минимальная цена в будни — 550 руб. для взрослых, 250 руб. для детей. Но это сеанс всего на полтора часа и в 9 утра. С 11 утра будет вдвое дороже. В пляжных комплексах стоимость билетов начинается от 3-4 тыс. руб., но на весь день. Даже если пойти в свой парк, не выезжая из района, и в выходной нужно 5 тыс. руб. на семью с ребенком, чтобы просто позагорать и искупаться.

Это недешевый бизнес, подчеркивает, генеральный директор управляющей компании «Под небом», оператор городского бассейна в парке «Ходынское поле» Сергей Петров: «Июнь был плохой. Как только начинают лить дожди, посетителей нет. Старались оптимизировать затраты, при этом бассейны требуют обслуживания. Это, безусловно, про деньги. Цены на все московские бассейны по программе "Лето в Москве" одинаковы. Базовая ставка на взрослого в будний день — 1,1 тыс. руб., в выходной — 2 тыс. руб. Зарабатываем на еде, напитках.

В Москве есть очень многое, но, увы, нет теплого моря, поэтому подогреваемый бассейн летом — хорошая история, которая очень востребована у жителей столицы».

Прайс в городских пляжных комплексах заметно отличается от парковых бассейнов. Средняя цена в будни — 6 тыс. руб. за билет. Стоимость VIP-пакета начинается от 40 тыс. руб., но это шатер на весь день и на семь гостей.

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Аэлита Курмукова