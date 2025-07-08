Российские банки предотвратили вывод 0,5 трлн руб. в теневой оборот

В 2024 году российские банки предотвратили вывод в теневой оборот 0,5 трлн руб., говорится в годовом отчете Росфинмониторинга. Это стало возможным благодаря мерам противодействия незаконным финансовым операциям.

В документе отмечается, что банки быстро реагировали на новые схемы незаконных операций и принимали меры для предотвращения вывода средств. В результате 500 млрд руб. остались вне теневого оборота.

Росфинмониторинг отмечает снижение вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы. Качество информации о подозрительных операциях, направляемой банками в ведомство, значительно улучшилось. Количество сообщений о подозрительных операциях в ключевых зонах риска, таких как бюджетная сфера и коррупционные схемы, возросло в 2,2 раза.