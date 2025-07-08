Российский беспилотник «Альтиус» упал на дом в Казани из-за РЭБ

Летательным аппаратом, упавшим на частный дом в Казани, оказался беспилотник «Альтиус» разработки Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Как сообщил разработчик, предварительная причина — работа средств радиоэлектронной борьбы. Источники «Ъ» ранее рассказали, что БПЛА совершал испытательный полет.

«(Во время тестового полета) неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация»,— сообщили «РИА Новостям» в УЗГА.

Далее дрон продолжил полет «по инерциальной системе навигации», аппарат увели на второй круг для захода на посадку, она «осуществлялась в инерциальном режиме». В этот момент «произошла нештатная ситуация».

Последствия падения беспилотника попали на видео. Местные власти уточнили, что дрон упал на частный дом в СНТ «Дубки». Никто не пострадал. Транспортная прокуратура начала проверку.