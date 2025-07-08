Транспортная прокуратура расследует крушение БПЛА в Казани

Татарская транспортная прокуратура проводит проверку после крушения беспилотного летательного аппарата рядом с Казанью. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, сегодня утром после взлета с аэродрома в одном километре от посадочной полосы упал БПЛА. Пострадавших в результате крушения нет. Обстоятельства и причины устанавливаются. Как сообщил «Ъ Волга-Урал» источник, аппарат проходит испытательный полет.

На место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа.

Ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования.

Как рассказали в пресс-службе Советского района Казани, территория крушения полностью оцеплена, на месте работают оперативные службы.

Диана Соловьёва