Упавший в Дербышках беспилотник совершал испытательный полет

Упавший в дачном поселке в Дербышках беспилотник совершал испытательный полет. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Инцидент произошел 8 июля в 9:10 мск. По данным пресс-службы раиса Татарстана, в ходе учебного полета аппарат потерял управление и упал на дачный участок в СНТ «Дубки». Пострадавших нет, возгорание ликвидировано.

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что беспилотник упал в одном километре от посадочной полосы аэродрома после взлета. На место происшествия выехал заместитель Татарского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Анар Зейналов