На фронтмена Slaughter to Prevail составили протокол о дискредитации армии

На фронтмена группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая составили протокол о дискредитации российской армии (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП). Дело поступило в Нагатинский районный суд 8 июля. Протокол составил центр «Э» полиции Южного округа Москвы, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шиколай

Фото: @alexterribleofficial Александр Шиколай

Фото: @alexterribleofficial

По какой причине музыканта обвинили в дискредитации — неизвестно. От лица группы господин Шиколай неоднократно высказывался против проведения боевых действий на Украине. В ноябре 2024 года он дал интервью журналисту Юрию Дудю (иноагент), в котором заявил, что музыканты выступают против «любых военных конфликтов».

Сам Александр Шиколай не сообщал о составлении протокола. 5 июля он участвовал в кулачном бою на ЦСКА Арене в Москве. В мае музыканта и других участников группы задержали в Лобне во время съемок клипа. Тогда господин Шиколай говорил, что артисты «не согласовали площадку с администрацией» и «заплатили за это штраф».

Полина Мотызлевская