Двукратные олимпийские чемпионки Великая и Егорян выступят на ЧМ по фехтованию

Двукратные олимпийские чемпионки по фехтованию на саблях россиянки Софья Великая и Яна Егорян примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Тбилиси с 22 по 30 июля. Об этом сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).

Также в число участников вошли Ольга Никитина и Александра Михайлова (все — сабля), Марта Мартьянова, Виталина Анащенкова, Полина Козаева, Анна Соловьева (все — рапира), Милен Бавуге Хабимана, Яна Бекмурзова, Айзанат Муртазаева, Кристина Ясинская (все — шпага). У мужчин заявлены Дмитрий Даниленко, Павел Граудынь, Камиль Ибрагимов, Анатолий Костенко (все — сабля), Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Александр Керик и Владислав Мыльников (все — рапира), Павел Бузинов, Дмитрий Гусев, Егор Ломага, Артем Саркисян (все — шпага).

В марте 2022 года российские спортсмены были отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIE. Через год организация разрешила им соревноваться под нейтральным статусом, однако его не получили многие спортсмены, в том числе олимпийские чемпионки Софья Великая и Софья Позднякова. В марте 2025 года FIE предоставила нейтральный статус 23 российским юниорам, а в мае до международных командных турниров были допущены и взрослые спортсмены.

Таисия Орлова