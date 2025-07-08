Университеты США могут лишиться $1 млрд доходов от иностранных студентов

Из-за того, что студенты из других стран не могут или уже не хотят ехать учиться в США, десятки американских университетов могут лишиться внушительной доли доходов. Введенные администрацией Дональда Трампа более жесткие требования к проверке абитуриентов, задержки с выдачей виз, миграционные проверки на кампусах и на границе пугают потенциальных студентов, и они ищут возможности учиться в других странах. Как отмечает Financial Times (FT), потери университетов могут достичь $1 млрд.

Издание проанализировало данные Национального центра статистики в образовании (NCES), из которых следует, что особенно уязвимы 162 вуза с количеством студентов не менее 1 тыс. каждый. Как минимум 15% числа студентов в США — иностранцы.

По данным Ассоциации международного образования (NAFSA), три четверти американских университетов ожидают в нынешнем году снижения числа новых иностранных студентов, и большинство оценивают это снижение в 10% или даже больше. В консалтинговой компании в области образования Shorelight Analytics подсчитали, что тогда университеты недополучат почти $900 млн из $8,6 млрд, которые заплатили бы новые иностранные студенты за обучение в США. Если же предположить 10-процентное сокращение числа всех уже обучающихся сейчас в США иностранных студентов, то, как подсчитала FT, университеты недополучат примерно $3 млрд.

Алена Миклашевская