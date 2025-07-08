Wildberries в тестовом режиме запустил доставку еды

Компания Wildberries в тестовом режиме запускает услугу доставки готовой еды. Первым партнером FoodTech-проекта маркетплейса станет сервис «Dostaевский». Онлайн-площадка ведет переговоры и другими крупными игроками ресторанной индустрии.

Как рассказал РБК представитель Wildberries, сначала доставка будет в Москве и Санкт-Петербурге в пределах зон доставки «Dostaевского». Позже планируется запуск в Краснодаре, Сочи, Новосибирске, Ярославле, Тюмени и Уфе.

На онлайн-витрине маркетплейса будет представлено все меню партнера из 450 позиций готовой еды. Цены будут устанавливаться «Dostaевским». Минимальная сумма заказа в Москве составит 550 руб., в Санкт-Петербурге — 500 руб. Процент Wildberries, согласно единой оферте компании, составит 3%.

Wildberries предпринимала попытку выйти на рынок доставки готовой еды из ресторанов в 2021 году. В компании сказали, что тот пандемийный опыт позволил маркетплейсу собрать обратную связь от пользователей и понять, какие технические доработки требуются проекту.