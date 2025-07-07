«Теплосеть» и «ТЭК СПб» в понедельник проведут испытания на юго-западе Петербурга

В понедельник, 7 июля, специалисты ресурсоснабжающих организаций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб» запланировали проведение гидравлических испытаний в Красносельском районе города.

Как уточняют теплоэнергетики, проверке на плотность и прочность в этот день подвергнутся магистральные, распределительные и внутриквартальные сети в границах улицы Политрука Пасечника и Аннинского шоссе.

На время проведения работ давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов, напомнили в ТЭК и «Теплосети».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на прошлой неделе теплоэнергетики провели в Петербурге в общей сложности 55 гидравлических испытаний в 14 районах города.

Андрей Цедрик