Инна Апонасенко покинула пост первого замминистра финансов Курской области
Накануне пост первого заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области покинула Инна Апонасенко. Об этом сообщила пресс-служба облправительства, уточнив, что в последнее время чиновница исполняла обязанности министра.
Здание правительства Курской области
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С 4 апреля к исполнению обязанностей министра финансов и бюджетного контроля приступит Людмила Гапонова. Она также ранее работала профильным замминистра.
Госпожа Апонасенко приступила к исполнению обязанностей главы ведомства ровно месяц назад — после отставки Натальи Рудаковой по собственному желанию.