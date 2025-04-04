Инна Апонасенко покинула пост первого замминистра финансов Курской области

Накануне пост первого заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области покинула Инна Апонасенко. Об этом сообщила пресс-служба облправительства, уточнив, что в последнее время чиновница исполняла обязанности министра.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 4 апреля к исполнению обязанностей министра финансов и бюджетного контроля приступит Людмила Гапонова. Она также ранее работала профильным замминистра.

Госпожа Апонасенко приступила к исполнению обязанностей главы ведомства ровно месяц назад — после отставки Натальи Рудаковой по собственному желанию.

Ульяна Ларионова