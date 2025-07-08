МВД на Колыме лишило гражданства РФ осужденную уроженку Украины

Управление по вопросам миграции УМВД России по Магаданской области признало недействительным и изъяла паспорт 33-летней уроженки Луганской области, следует из сообщения пресс-службы ведомства 8 июля. Гражданство РФ женщина получила в 2016 году.

По информации полиции, в марте 2024 года она была осуждена за преступление против основ конституционного строя и безопасности государства. Ведомство уточняет, что осужденная участвовала в деятельности запрещенного по причине экстремистской деятельности религиозного объединения. Наказание тогда составило два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

После принятия решение о прекращении гражданства РФ женщину обязали самостоятельно покинуть территорию страны.

Эрнест Филипповский, Хабаровск